Во Владимире тяжелого пациента с ковидом привезли к резиденции губернатора

Во Владимирской области медики попробовали привлечь внимание властей к острой нехватке мест в коронавирусных больницах. Пациенту с отказывающим легким "скорая помощь" не смогла найти места ни в одной больнице, поэтому его привезли к зданию областной администрации – на "прием" к местному губернатору Владимиру Сипягину, который ранее заверял, что в регионе есть запас коек для больных COVID-19.

"У нас количество коек, которые развернуты в самый пик пандемии - порядка 2 тысяч, 1953, как я помню. Сейчас у нас задействовано 828, если я не ошибаюсь. Вы видите, какой у нас есть запас", - говорил глава региона.

"Мы приехали к белому дому, потому что для нашего пациента нет места ни в области, ни в городе. Реанимационного больного некуда ложить. Может наш губернатор найдет место для нашего больного, тяжелого больного. На данный момент, главврач резко взял телефон и нашел место в Муроме. Но час назад и полтора часа назад мест не было - а сейчас резко нашлось", - цитирует фельдшера "скорой помощи" РЕН ТВ.

Напомним, скандал вокруг самого Сипягина разгорелся, когда губернатор тоже заболел коронавирусом. В отличие от своих коллег, которые лечатся у себя в регионе, Сипягин отправился в Москву в частную клинику. Позже он объяснил свое решение: якобы, глава региона не хотел занимать место в областных больницах, раз может себе позволить поехать лечиться в частный стационар.