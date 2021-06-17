Президент "Амкара" представил нового главного тренера футбольного клуба

Президент футбольного клуба "Амкар-Пермь" Валерий Чупраков во время сегодняшней пресс-конференции представил журналистам главного тренера клуба, передает корреспондент Накануне.RU.

Им стал Рустем Хузин, который ранее занимал аналогичную должность в футбольном клубе "Звезда". Решение перейти в "Амкар" тренер принял еше в ходе первенства ПФЛ. Под его руководством футбольный клуб "Звезда" занял шестую строчку в турнире.

Также во время пресс-конференции была представлена новая эмблема клуба.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября 2018 г. иск удовлетворил.

7 августа 2020 г. "Амкар" был возрожден. Бренд "Амкар" был приобретен в краевую собственность.

Дебютный сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) России команда начнет уже в конце июля. Клуб намерен войти в Национальную футбольную лигу, второй по значимости дивизион.