17 Июня 2021
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Наука и техника За рубежом
старт китайского космического корабля &quot;Шэньчжоу-12&quot; (2021) | Фото: people.com.cn

Китай запустил космонавтов к своей орбитальной станции

Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-12", который доставит трёх космонавтов к орбитальной станции. Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала с космодрома Цзюцюань.

Космонавтам предстоит провести на орбите три месяца, их миссия — первая в китайской космонавтике, связанная с постройкой орбитальной станции. Двое членов экипажа уже бывали в космосе, для третьего подобный полёт станет первым.

Стоит отметить, что незадолго до этого запуска Китай и Россия совместно представили "дорожную карту" создания Международной лунной исследовательской станции. Как передаёт агентство "Синьхуа", Москва и Пекин пригласили все заинтересованные страны, международные организации и партнеров к сотрудничеству в этом проекте. На первом этапе, с 2021 по 2025 гг., будут осуществляться: разведка, проектирование станции и выбор места для строительства, а также проверка технологии безопасной высокоточной мягкой посадки. На втором этапе, с 2026 по 2035 гг., планируется отработать массовую доставку грузов и возвращение на Землю образцов с Луны. С 2035 г. проект будет направлен на исследование и освоение Луны.

Россия при этом намерена после 2024 г. уйти с МКС и тоже заняться созданием собственной орбитальной станции. А недавно из руководства "Роскосмоса" уволили единственного космонавта героя СССР и РФ Сергея Крикалева, причиной стало его несогласие с выделением бюджетных средств для съемок фильма на орбите.

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Теги: Китай, космос, Луна



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