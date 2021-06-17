В Челябинской области отменили Ильменский фестиваль из-за COVID-19

В Челябинской области отменили Ильменский фестиваль из-за коронавирусной инфекции. Бажовский фестиваль принято решение перенести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Бажовский фестиваль народного творчества должен был пройти с 18 по 20 июня на поляне вблизи села Демарино Пластовского района, Ильменский фестиваль был запланирован на 25-27 июня.

Однако из-за роста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах организаторами было принято решение не проводить в 2021 году Ильменский фестиваль.

"Организаторы Бажовского фестиваля после совещания с Роспотребнадзором приняли решение о переносе мероприятия на более поздний срок с возможностью последующей отмены", - говорится в сообщении.