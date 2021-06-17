Синоптики прогнозируют мощные потопы в нескольких южных городах

Масштабные потопы ожидаются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.

В "Фобос" прогнозируют, что "воды будет по колено, если не больше", передает ТАСС.

Ливни начнутся 17 июня в районе Анапы и Новороссийска, днем они сместятся на восток Крымского полуострова, в Керчь и Феодосию, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобоса" Евгений Тишковец.

Потоп спровоцирует циклон, который будет действовать в этих регионах.

Отметим, в центр России, наоборот, пришла жаркая и сухая погода. По данным Гидрометцентра, в Москве, а также в других регионах центра европейской части страны температура воздуха к выходным поднимется до +30 °C.

"В столицу придет великая сушь", — говорится в сообщении "Фобос".

Кроме того, аномально теплая погода наблюдается на северо-западе Сибири. В Салехарде был перекрыт температурный максимум за несколько лет метеонаблюдений, пишет Regnum.