17 Июня 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дом Советов или Законодательное Собрание Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

Заседание заксобрания Прикамья проходит дистанционно из-за роста число заболевших COVID-19

Сегодняшнее заседание заксобрания Пермского края проходит дистанционно, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее власти региона разрешили проведение заседаний заксобрания и городских дум в очном формате. Соответствующие изменения были внесены в указ о мероприятиях для противодействия COVID-19 10 июня.

Планировалось, что на этом заседании парламентарии уже смогут присутствовать лично. Однако из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, было принято решение сохранить уже ставшую привычной "удаленку".

По словам спикера заксобрания Валерия Сухих, на заседании присутствуют депутаты, которые сделали прививку от коронавируса. Кто именно - парламентарий не уточнил.

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Теги: заксобрание, заседание, очно, дистанционно, ВКС



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