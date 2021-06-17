Заседание заксобрания Прикамья проходит дистанционно из-за роста число заболевших COVID-19

Сегодняшнее заседание заксобрания Пермского края проходит дистанционно, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее власти региона разрешили проведение заседаний заксобрания и городских дум в очном формате. Соответствующие изменения были внесены в указ о мероприятиях для противодействия COVID-19 10 июня.

Планировалось, что на этом заседании парламентарии уже смогут присутствовать лично. Однако из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, было принято решение сохранить уже ставшую привычной "удаленку".

По словам спикера заксобрания Валерия Сухих, на заседании присутствуют депутаты, которые сделали прививку от коронавируса. Кто именно - парламентарий не уточнил.