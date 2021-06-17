17 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
школьный автобус, ДТП, (2021) | Фото: прокуратура Челябинской области

На Амундсена в Екатеринбурге столкнулись два автобуса. Пострадали трое пассажиров, включая ребенка

Сегодня утром в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов 054 и 057 маршрутов.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, инцидент произошел на Амундсена, недалеко от дома №3 на остановке "Волгоградская". В результате аварии пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Все они получили черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, что только вчера в Екатеринбурге прошли рейды по автобусам и большегрузам, перевозящим людей. Правоохранители проверяли состояние транспортного средства, документы на него, а также личные документы водителей. По некоторым данным, проверки связаны со смертельным ДТП в Лесном.

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Теги: ДТП, автобус, Амундсена



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