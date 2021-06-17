17 Июня 2021
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врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На Сахалине вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан

Сахалинская область стала четвертым регионом России (после Москвы, Подмосковья и Кузбасса), где Роспотребнадзор потребовал в обязательном порядке вакцинировать некоторые категории граждан.
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Так, обязательной вакцинации потребуют от работников образования, здравоохранения, соцзащиты, сферы обслуживания, ЖКХ и энергетики, транспорта, детских лагерей и т.д.

"Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться", - цитирует РИА Новости главу областного управления Роспотребнадзора Ольгу Фунтусову.

Обязательная вакцинация начнется с понедельника, 21 июня.

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Теги: обязательная вакцинация, коронавирус, сахалин



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