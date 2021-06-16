В Прикамье мэра наказали за бездействие

Главу Гайнского муниципального округа Елизавету Шалгинских оштрафовали по статье 17.7 КоАП РФ - за невыполнение требований прокурора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Гайнский районный суд признал незаконным бездействие мэрии и обязал обеспечить надлежащее водоснабжение населения поселка Сергеевский. В марте-мае текущего года в поселке отсутствовало центральное водоснабжение. Местным жителям приходилось пользоваться колодцами, которые находились далеко от из домов. Кроме того, не было информации о качестве этой воды, так как подобные исследования не проводились с 2020 г.

Несмотря на требования прокурора об устранение выявленных нарушений органом местного самоуправления меры не принимались, подвоз воды не осуществлялся, качество воды, используемой гражданами, не проверялось.

После вступления в законную силу решения суда прокуратура будет контролировать его исполнение, вплоть до полного устранения нарушений.