17 Июня 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
кран, вода, водопровод (2018) | Фото: stroi.mos.ru

В Прикамье мэра наказали за бездействие

Главу Гайнского муниципального округа Елизавету Шалгинских оштрафовали по статье 17.7 КоАП РФ - за невыполнение требований прокурора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Гайнский районный суд признал незаконным бездействие мэрии и обязал обеспечить надлежащее водоснабжение населения поселка Сергеевский. В марте-мае текущего года в поселке отсутствовало центральное водоснабжение. Местным жителям приходилось пользоваться колодцами, которые находились далеко от из домов. Кроме того, не было информации о качестве этой воды, так как подобные исследования не проводились с 2020 г.

Несмотря на требования прокурора об устранение выявленных нарушений органом местного самоуправления меры не принимались, подвоз воды не осуществлялся, качество воды, используемой гражданами, не проверялось.

После вступления в законную силу решения суда прокуратура будет контролировать его исполнение, вплоть до полного устранения нарушений.

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Теги: бездействие, штраф, водоснабженние



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