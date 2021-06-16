17 Июня 2021
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Александр Моор, завод ферросплавов (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Моор заявил об отказе от планов по строительству завода ферросплавов в Антипино

Власти Тюменской области отказались от планов по строительству завода ферросплавов в Антипино. Такое заявление сегодня в соцсетях сделал губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Моора, решение о переносе было принято совместно с инвесторами. Губернатор осмотрел территорию предприятия и провел переговоры. Также он потребовал от мэров пересмотреть подходы к строительству промышленных объектов высокого класса опасности.

"Я осмотрел территорию предприятия, провел встречу с инвесторами проекта, и мы вместе с ними приняли решение о переносе места строительства авода ферросплавов. Мы должны поднять на новый уровень сопровождение инвестпроектов. Прежде чем дать инвестору возможность потратить первый рубль, нужно провести исследования, изучить, что думают люди о соседстве с новым предприятием. Мы должны быть активными в работе с людьми", - высказался Моор.

Александр Моор, завод ферросплавов(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Моор поддержал жителей Антипино, протестовавших против строительства завода. Он отметил, что это люди с гражданской позицией, которые не остались равнодушными и выразили свое мнение относительно проекта.

Ранее жители тюменского микрорайона Антипино вышли на народный сход из-за строительства завода ферросплавов. Было отмечено, что в микрорайоне уже работают металлургический завод, Антипинский НПЗ, водоочистные сооружения и асфальтовый завод. Жители постоянно ощущают запах гари, серы, канализации.

Напомним, 26 апреля департамент инвестиционной политики Тюменской области выступил с заявлением в ответ на протесты тюменцев. Всем несогласным ведомство ответило, что земельные участки, на которых планируется реализация инвестиционного проекта, позволяют размещать объекты промышленного назначения первого класса опасности, к которым относится "Тюменский завод ферросплавов".

Однако власти сообщали, что окончательное решение будет принято после всех необходимых процедур, в числе которых общественное обсуждение.

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Теги: завод ферросплавов, Александр Моор, перенос строительства, антипино



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Ранее 17.05.2021 11:56 Мск В Тюмени состоялся народный сход против завода ферросплавов


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