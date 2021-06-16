17 Июня 2021
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Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

Байден объяснился с Путиным из-за того, что назвал его убийцей

Американский президент Джо Байден объяснился с Владимиром Путиным из-за резкого высказывания, в котором он назвал российского президента "убийцей".

Такое заявление Путин сделал после саммита с Байденом. Американский лидер дал объяснения в телефонном разговоре, до личной встречи.

"По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, сама встреча состоялась по инициативе Байдена. Беседа длилась с глазу на глаз, и, по словам Путина, была конструктивной.

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент РФ предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". В свою очередь американская сторона не поддержала предложение президента России. В МИД РФ подчеркнули, что упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях.

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Теги: Путин, Байден, встреча, саммит, убийца



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