Путин заявил, что Навальный хотел, чтобы его задержали

Президент России Владимир Путин прокомментировал задержание оппозиционера Алексея Навального. По его словам, Навальный, возвращаясь в Россию после лечения в Германии, знал, что будет задержан, поскольку нарушал нормы закона.

"По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться, как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение", - приводит ТАСС слова президента.

Глава государства подчеркнул, что пока Навальный лечился, власти не требовали его на регистрацию, требование возникло, когда оппозионер вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете. Он его проигнорировал и был объявлен в розыск. Приехав, он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. И потому, по словам Путина, "сделал, что хотел".

Напомним, Навальному после возвращения в Россию заменили условный срок три года шесть месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Кроме того, Навального признали виновным в оскорблении ветерана и назначили штраф в 850 тыс. руб.

Ранее Навальный в своем "Инстаграме" рассказал, что ему "официально сообщили" о трех новых уголовных делах против него: о хищении пожертвований, отправленных гражданами в ФБК (включен в реестр "иностранных агентов"); о "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", в том числе за то, что "без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина"; и об оскорблении судьи Акимовой по делу об оскорблении ветерана.