Путин и Байден на саммите договорились о возвращении послов

Президент России Владимир Путин договорился с американским президентом Джо Байденом о возвращении послов США и России на рабочие места - в Москву и Вашингтон, сообщает ТАСС.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сообщил Путин.

Конкретные сроки глава государства не назвал, уточнив, что это является техническим вопросом. Встреча лидеров в Женеве продлилась около трех с половиной часов. По словам Путина, на встрече не было враждебности, разговор прошел конструктивно.

"У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США.