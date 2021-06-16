Редакционная политика французских СМИ становится все более антироссийской

Сотрудники французской государственной радиостанции RFI выдали организованную спецслужбами небольшую антироссийскую акцию в Париже за масштабное событие посредством написанных заранее статей.

Речь идет о мероприятии, на которое 12 июня собрались порядка 15 человек, пишет «Версия». Организаторы акции выступили против российского присутствия в ЦАР и потребовали провести переговоры с полевыми командирами группировок, ранее бесчинствовавших в республике.

Мероприятие было спланировано заранее французскими спецслужбами, также были подготовлены и журналисты. Отчет о прошедшей акции появился на страницах RFI сразу по окончании немногочисленной демонстрации. При этом она была названа «крупной, с множеством участников».

Примечательно и то, что в этот же день в Париже проходила куда более многочисленная акция в поддержку России. Однако редакция французского госрадио предпочла об этом умолчать.

Также в материале RFI были упущены важные детали о происходящем в ЦАР. Заявляя о необходимости диалога с боевиками, журналисты не упомянули о преступлениях, совершаемых ими.

На протяжении последних нескольких лет члены бандформирований пытали, насиловали и убивали жителей центральноафриканских городов. При этом в материале французского издания журналисты выставляют их образцом добродетели.

Остановить боевиков правительственным силам ЦАР удалось именно благодаря России. В 2018 году Москва отправила в республику гражданских инструкторов, которых французские СМИ теперь приписывают к «ЧВК Вагнера».

Россияне прибыли в страну для обучения местной армии. Эта консультативная помощь превратила правительственные силы ЦАР в боеспособное формирование, которое в итоге освободило 95% страны от радикалов.

Запад настаивает на том, чтобы власти республики вступили в переговоры со скрывающимися на периферии ЦАР бандитами. Позиция французских СМИ отражает попытки Парижа дискредитировать действия России в стране. Это необходимо Эммануэлю Макрону для того, чтобы удержать стремительно уходящее из рук влияние в Банги.