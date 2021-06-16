Сборная России одержала первую победу на Евро, обыграв Финляндию

Сборная России по футболу одержала первую победу на чемпионате Европы-2020, обыграв сборную Финляндии.

Матч в Санкт-Петербурге завершился с минимальным счётом - 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Алексей Миранчук, эффектно пробив в девятку ворот на 47-й минуте игры.

ПО-БЕ-ДА! Первые 3 очка на ЕВРО-2020 ✅



Решающий матч с Данией – 21-го июня 🔥🔜 — Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и сравнялась с финнами. Последний матч в группе B подопечные Станислава Черчесова проведут против сборной Дании в Копенгагене 21 июня.