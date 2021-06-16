16 Июня 2021
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Спорт
Алексей Миранчук (2021) | Фото: твиттер сборной России по футболу

Сборная России одержала первую победу на Евро, обыграв Финляндию

Сборная России по футболу одержала первую победу на чемпионате Европы-2020, обыграв сборную Финляндии.

Матч в Санкт-Петербурге завершился с минимальным счётом - 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Алексей Миранчук, эффектно пробив в девятку ворот на 47-й минуте игры.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и сравнялась с финнами. Последний матч в группе B подопечные Станислава Черчесова проведут против сборной Дании в Копенгагене 21 июня.

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная России, Алексей Миранчук



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