Сыр выпал - с ним плутовка будет такова? Свердловские власти перед выборами запели басни о "важности доходов людей"

Анатомия отчета губернатора перед свердловскими депутатами выявила серьезные противоречия в политике главы региона. На это в кулуарах обращают внимание сами депутаты.

Евгений Куйвашев заявил, что самое главное - это поддержка простых людей во время пандемии, так как "накопления народа проедены, а карманы пустуют". "Прошу обеспечить полноценный социальный поворот, фокус должен быть не на мегапроектах, а на просьбах жителей", - сказал он.

Однако к кому глава региона обращает эту просьбу, осталось загадкой, ведь по его же указанию дополнительные доходы региона по-прежнему тратятся на проведение сугубо имиджевого мероприятия - всемирной Универсиады, из областного бюджета на эти цели будет выделено более 34 млрд. Общая же сумма подготовки должна составить 64 млрд, при этом генподрядчик оценивает стоимость строек в 37 млрд. Возможно, в этой разнице и кроется секрет того, как обеспечить социальный поворот? Однако Куйвашев об этом умалчивает. Видимо, эти деньги надо потратить на что-то другое.

Также уже традиционно в бюджете Среднего Урала появляются все новые и новые миллиардные траты на ледовые арены, выставочные центры, дорогостоящие мусорные полигоны и даже аутсорсинг "скорых" при вполне сносном автопарке, все эти расходы многим экспертам кажутся сильно завышенными, а госдолг региона растет, как на дрожжах. По-истине барское обращение с бюджетом не изменила и пандемия. Неужели Евгений Куйвашев об этом не в курсе, или он просто решил заняться популизмом перед выборами?

В кулуарах свердловского заксобрания уже обсуждают, что технологи Куйвашева написали доклад, как будто позаимствовав тезисы из программы "Справедливой России". Но разница между "Единой Россией", которую Куйвашев поведет на выборы в сентябре, и "СР" как раз в том, что первая партия - правящая и сама определяет приоритеты бюджетной политики, а вторая - оппозиционная, и рычагов управления и распределения финансов не имеет. В этой ситуации глава "опорного края державы" уже даже не пытается сделать упор на привлечение инвестиций и внедрение инноваций, а просто обещает людям то, что в бюджете заложено на другие цели?

Мы попросили прокомментировать это депутата Госдумы от "СР" Дмитрия Ионина, и он считает, что власти ничего не остается, кроме как брать на вооружение социальную риторику, но цели этого - сугубо предвыборные.

"Представители власти вынуждены признавать, что у людей закончились деньги. Нужно просто проехаться по той же Свердловской области и посмотреть, как люди живут. Данные Росстата о лишь небольшом понижении доходов жителей не соответствуют действительности. Власть вынуждена использовать социальную риторику. Сейчас говорят о том, что нужно давать людям какие-то деньги, и наверняка будут какие-то выплаты населению перед выборами. Куйвашев не единственный губернатор, который говорит о подобном. Власти вынуждены признать, что мы находимся в кризисе, и им перед выборами придется оказать помощь людям. Они уже не могут закрывать на это глаза, потому что иначе возможен социальный взрыв. Раньше власти говорили "Справедливой России", что это популизм, а сейчас сами побегут деньги раздавать", - считает Дмитрий Ионин.

А по мнению депутата свердловского заксобрания от КПРФ Александра Ивачева, глава региона фактически пытается оседлать повестку коммунистов. И Ивачев тоже считает, что власть просто сменила риторику перед сентябрьскими выборами в Госдуму и заксобрание.

"Я внимательно прослушал доклад. Мы критики больших трат на проекты - на "Экспо-центр", Универсиаду и "Титановую долину". И то, что было озвучено об изменении вектора, это позитивные заявления, связанные с предвыборной кампанией. Риторика скорее предвыборная. Но нужно смотреть по делам", - резюмировал член ЦК КПРФ.

Дела же, повторимся, сильно расходятся с тем, о чем было выступление. А это, отметим, было даже не послание, а отчет возглавляющего без малого 10 лет регион губернатора. В отчете в таком случае нужно было признать полный провал социальной политики и необоснованность трат на мегапроекты.