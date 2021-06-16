16 Июня 2021
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Политика В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

ЦИК определил порядок жалоб на незаконную агитацию в сети

Центральная избирательная комиссия России сегодня одобрила порядок обращения избиркомов с желобами на распространение незаконных агитматериалов, информации и т.д.

Так, при обнаружении контента, который, по мнению избиркома, нарушает требования закона, члены комиссии вправе направить представление о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим эту информацию. В ЦИКе подчеркнули, что региональный избирком имеет право, но не обязан это делать.

Если незаконный контент распространяет кандидат или партия, они могут представить свои объяснения. Но не аргументы могут и не принять. После консультации с ЦИК России избирком направляет представление в Роскомнадзор. Представление может быть отозвано, добавили в ЦИК.

Напомним, принятие поправок на счет блокировки незаконной агитации вызвало скандал в Госдуме. Оппозиционные партии заявляли, что закон наделяет ограничителей такими большими полномочиями и такими размытыми формулировками, что поправки могут с легкостью использоваться как инструмент цензуры в отношении неугодных кандидатов и партий.

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Теги: цик, незаконная агитация, жалоба, блокировка



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Ранее 25.03.2021 13:31 Мск ЦИК создаст группу для жалоб на незаконную агитацию в интернете


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