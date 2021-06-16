Полномочия свердловского омбудсмена Мерзляковой продлены еще на пять лет

Депутаты законодательного собрания Свердловской области утвердили кандидатуру Татьяны Мерзляковой на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Таким образом Мерзляковой продлили присутствие на посту омбудсмена еще на пять лет, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что кандидатуру Мерзляковой поддержал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. Он оценил высокий профессионализм Татьяны Мерзляковой и умение выстроить конструктивный диалог в любой, даже самой сложной ситуации.

Напомним, что нынешний свердловский омбудсмен занимает данный пост уже 20 лет - с июня 2001 г.