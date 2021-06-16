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Политика В России
Голосование 13 сентября (2020) | Фото: vk.com/Sergon Malkovich

56% россиян скорее положительно относятся к трехдневному голосованию – ВЦИОМ

56% россиян скорее положительно относятся к идее трехдневного (оно же многодневное) голосования. Еще 21% относятся к этому явлению последних двух лет скорее отрицательно. Еще 22% респондентов безразличны к этой теме, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) Михаил Мамонов на круглом столе в Центризбиркоме. Опрос россиян был проведен накануне.

Мамонов добавил, что 61% респондентов при этом ответил, что им было бы удобно, если бы голосование длилось три дня.

Глава столичного Общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов на круглом столе отметил, что наблюдатели, с которыми он разговаривал, склонны оценивать трехдневное голосование как малоэффективную процедуру, но при этом тяжелую – общественникам придется, например, на три дня отпрашиваться с работы. Венедиктов привел данные РБК, согласно которым на сентябрьских многодневных выборах 2020 года явка не сказать, что повысилась: только в половине кампаний, где выбирали губернаторов, она стала выше, в другой половине случаев явка сократилась. На выборах в региональные заксобрания явка уменьшилась при многодневном голосовании в 10 случаях из 11. На это, правда, глава ЦИК России Элла Памфилова возразила, что "явка не является целью ЦИК".

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Теги: вциом, многодневное голосование, россияне, цик



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