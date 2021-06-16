16 Июня 2021
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Усьвинские столбы (2021) | Фото: lookmytrips.com

В Прикамье для туристов закрыли Усьвинские столбы из-за пожара

В Прикамье туристов призвали воздержаться от посещения памятника природы Усьвинские столбы из-за пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе дирекции ООПТ Пермского края.

14 июня на каменистом склоне возле тропы, ведущей к вершине Усьвинских столбов, произошло возгорание, которое было локализовано в тот же день. Вероятной причиной возгорания на охраняемой территории является неосторожное обращение посетителей с огнем.

В настоящий момент пожарные продолжают заниматься устранением тлеющих участков и заливают их водой. Пройти к вершине Столбов сейчас невозможно. Участок закрыт для посещения до устранения последствий пожара.

О возобновлении посещений Усьвинских столбов будет объявлено на информационных ресурсах дирекции ООПТ Пермского края.

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Теги: Усьвинские столбы, пожар, туристы



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