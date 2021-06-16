16 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, устроившего обстрел детской площадки

Сотрудники УМВД России по Екатеринбургу задержали мужчину по обвинению в применении огнестрела на детской площадке. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 13 июня во дворе дома на улице Спутников, 12.

После того, как в дежурную часть поступил звонок от местных жителей, на место происшествия выехала группа немедленного реагирования, наряд Росгвардии, а также сотрудники уголовного розыска. Там они обнаружили местного жителя с признаками сильного опьянения. Когда последний заметил полицейских, он бросил оружие, конструктивно напоминающий пистолет Макарова. Впоследствии выяснилось, что оружие является небоевым (охолощенным) пистолетом.

Действовал местный житель из хулиганских побуждений. Вооружившись он произвел не менее шести выстрелов в воздух, в результате чего, к счастью, никто не пострадал.

Задержанным оказался начальник участка одной из строительных компаний Екатеринбурга 1988 г.р. В отношении ранее не судимого гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия". Наказание за совершенное преступление предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Теги: обстрел, пистолет, Екатеринбург, детская площадка, задержание, полиция



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