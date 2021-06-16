16 Июня 2021
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Общество Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области растет заболеваемость COVID-19 среди молодежи

В Челябинской области изменилась возрастная структура заболевших коронавирусной инфекцией. COVID-19 стали чаще болеть люди трудоспособного возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

"Я призываю людей трудоспособного возраста внимательнее относиться к своему здоровью. При появлении симптомов заболевания сразу обращаться к врачу, а также соблюдать меры, предписанные режимом повышенной готовности, который сохраняется в регионе: это масочный режим и социальное дистанцирование", - подчеркнула вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Она подчеркнула, что единственным способом предотвратить третью волну заболеваемости коронавирусом может быть только вакцинация.

В настоящий момент в регионе отмечен незначительный рост числа заболевших. За время пандемии в области зарегистрировано 64 тыс. 419 случаев COVID-19.

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Теги: коронавирус, Ирина Гехт, болезнь,



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