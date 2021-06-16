В Москве отменили запрет на использование скамеек в парках

Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках и подобных объектах в парках. Соответствующие изменения в указ внес мэр столицы Сергей Собянин, документ опубликован на его сайте.

За использование лавочек в парках жителям Москвы грозил штраф в размере до четырех тысяч рублей. Теперь их исключили из списка инфраструктуры города, которую запрещено использовать с 13 по 20 июня.

При этом по-прежнему нельзя пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и различным оборудованием.

Напомним, в столице несколько дней наблюдается серьезный рост числа заболевших коронавирусом. Из-за этого введены новые ограничения, послепраздничные дни объявлены нерабочими, а общегородской выпускной - отменен. Кроме того, главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Привиться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.