16 Июня 2021
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Мусор в зоне отдыха (2020) | Фото: Правительство ЯНАО

Жители Мичуринского не будут митинговать против строительства глэмпинга

Жители микрорайона Мичуринский в Екатеринбурге решили не выходить на митинг против строительства глэмпинг-парка. Об этом они сообщают в своем Telegram-канале. Решение было принято инициативной группой после того, как глава города Алексей Орлов встал на сторону протестующих.

"Объективно, мы не видим сейчас острой необходимости проводить мирный митинг. Считаем, что дальнейшее привлечение внимания и создание точки напряженности не ускорит течение решения вопроса и не будет способствовать начатому переговорному процессу", - сообщают активисты.

Однако екатеринбуржцы отметили, что их мнение по поводу протестов может измениться, если мэрия решит затянуть с решением по отмене реализации проекта или вовсе от него откажется.

Напомним, что несанкционированный митинг должен был состояться сегодня - 16 июня. В конце мая жители Мичуринского уже выступали против строительства в местном парке и создали петицию. По их данным, в непосредственной близости от жилого дома и многоуровневого паркинга, вокруг которого санитарная зона, развернулось строительство отапливаемых беседок и бань - около 10 штук. Как отмечают авторы обращения, по кадастровой карте данная территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения. В петиции утверждается, что коммерсанты ведут работы с нарушениями, а с жильцами близлежащих домов не выстроен диалог. Люди сумели собрать более 1000 подписей против застройки. Свердловская прокуратура проводит проверку.

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Теги: Мичуринский, глэмпинг, протест



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