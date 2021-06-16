Южноуральцы смогут взять выходной после прививки от COVID-19. Инициативу губернатора поддержали в СПП

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ввести дополнительный выходной день для южноуральцев, поставивших прививку от COVID-19. В Союзе промышленников и предпринимателей инициативу главы региона поддержали, передает корреспондент Накануне.RU.

Алесей Текслер на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заявил о необходимости предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19. При этом взять выходной можно будет после каждого этапа вакцинации.

"Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и естественно, оплачиваемым", - подчеркнул он.

Глава Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников отметил важность кампании по вакцинации населения региона, в том числе трудовых коллективов.

"Поддерживаю решение оперативного штаба по профилактике гриппа и респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции и, учитывая обращение губернатора Челябинской области, рекомендую предоставлять дополнительный нерабочий день с сохранением места работы и заработной платы после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

В Главном управлении по труду и занятости Челябинской области напомнили, что сезонные мероприятия по вакцинации проводились и проводятся, например, по гриппу.

"Крупные организации работают системно в этом направлении уже сейчас, понимая, что возникает риск возврата к ограничительным мерам, таким как вынужденный перевод работников на "удаленку" или введение неполного рабочего времени, что имеет прямые экономические последствия для работодателей и сотрудников. Гораздо выгоднее заранее проводить профилактику", – отметили в ведомстве.

В настоящий момент в регион поступило более 351 тыс. комплектов вакцины от COVID-19. Развернуто 126 прививочных пунктов, работают выездные бригады вакцинации. Каждые выходные в городах области в ТРК, парках, на городских рынках и в других общественных местах работают мобильные пункты бесплатной вакцинации. Чтобы поставить прививку нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. За прошлые выходные в мобильных пунктах привились 971 человек. Кроме того, Южный Урал стал одним из регионов, где первыми в стране начали проводить вакцинацию в садовых товариществах.

"Сегодня мы видим, что по стране снова идет рост заболеваемости. Поэтому призываю всех горожан сделать прививку. Тем более, что сейчас в городе все сделано максимально удобно для того, чтобы люди могли привиться. Мы практикуем вакцинацию в торговых центрах, садах, на мероприятия выезжают бригады, даже по месту работы", - ранее сообщил глава города Сергей Бердников.

Стоит отметить, что муниципалитеты, которые будут показывать высокие темпы вакцинации, получат дополнительное стимулирование со стороны бюджета. Также им могут присвоить статус территории свободной от ковида.