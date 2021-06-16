16 Июня 2021
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Александр Лобов (2020) | Фото: vk.com/lobov76

Выступление депутата Лобова о долгостроях Югры оценят в конце месяца

Решение по выступлению депутата Тюменской областной думы от ЛДПР Александра Лобова будет принято к 30 июня. Об этом сообщил сам депутат, передает корреспондент Накануне.RU.

Комиссия по этике дала поручение подготовить решение к 30 июня.

Напомним, депутат раскритиковал работу чиновников ХМАО и программу "Сотрудничество" на майском заседании областной думы. Парламентарий заявил, что "долгострои Югры, в том числе больницу в Нижневартовске, "накачивают" деньгами, и они, деньги, могут "оседать" в карманах чиновников".

За Лобова вступились однопартийцы из различных регионов. Например, депутат Госдумы Евгений Марков, ранее работавший в думе Югры, написал на своей странице "ВКонтакте", что "Лобов на заседании думы напомнил парламентариям о проблемных фактах существования долгостроев в ХМАО", а также о том, что "за все время возведения Нижневартовской больницы ни разу не проводилась проверка расходования бюджетных средств Счётной палатой".

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Теги: Тюменская областная дума, Александр Лобов, Сотрудничество, больница-долгострой



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