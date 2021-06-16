В Томске мужчина напал с ножом на росгвардейцев

Один росгвардеец в Томске ранен после нападения мужчины с оружием.

Как сообщает ТАСС, на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с одной из квартир, на место выехали сотрудники Росгвардии. Однако дверь им никто не открыл. Сотрудники пригласили дочь хозяйки квартиры, но и она не смогла отпереть жилище ключом.

Через некоторое время из квартиры выбежал вооруженный ножом и предметом, внешне схожим с огнестрельным оружием, мужчина.

Он стал стрелять по росгвардейцам, одному из них порезал ножом лицо. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Курганской области пьяный мужчина угрожал холодным оружием находившимся при исполнении сотрудникам Росгвардии. Бойцы задержали агрессора и отвезли его в отдел полиции. Против нарушителя порядка возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).