Памфилова: "Вероятность многодневного голосования из-за ситуации с коронавирусом очень высока"

Вероятность того, что голосование на местных выборах и выборах в Госдуму в сентябре будет многодневным, "очень и очень высока", заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на круглом столе, посвященном многодневному голосованию.

"С учетом того, как развивается пандемия, будем исходить из обеспечения санитарной безопасности избирателей. Очень высока вероятность того, что голосовать мы будем не один день", - заявила Памфилова.

Она заявила, что в Центризбиркоме не согласны с мнением о том, что при многодневном голосовании возрастает вероятность нарушений: "Все зависит от организации процесса".

Памфилова добавила, что было четыре обращения в адрес ЦИК с призывами не проводить многодневное голосование. Обращения направлены главой партии "Яблоко", питерским омбудсменом, группой наблюдателей из Санкт-Петербурга, а также членами комиссий разного уровня из Краснодара. "Мы решили, что обращений немного. Но мы уважаем их мнение, поэтому проводим этот круглый стол", - заключила председатель ЦИКа.