16 Июня 2021
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Общество Челябинская область
кот, кошка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области от коронавируса начали вакцинировать собак и кошек

На Южном Урале началась прививочная кампания собак и кошек против COVID-19, сообщили Накануне.RU в Челябинской ветстанции.

Для вакцинации домашних животных была разработана вакцина "Карнивак-Ков". Она прошла клинические испытания и внесена в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения.

Вакцина предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Пушных зверей можно прививать с трех месяцев, а собак и кошек с шести. Прививку ставят двукратно с интервалом 21 сутки, ревакцинируют через шесть месяцев два раза в год.

Стоимость одной дозы вакцины составляет 377 рублей.

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Теги: коронавирус, вакцина, прививка, собака, кошка,



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