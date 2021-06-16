В Челябинской области от коронавируса начали вакцинировать собак и кошек

На Южном Урале началась прививочная кампания собак и кошек против COVID-19, сообщили Накануне.RU в Челябинской ветстанции.

Для вакцинации домашних животных была разработана вакцина "Карнивак-Ков". Она прошла клинические испытания и внесена в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения.

Вакцина предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Пушных зверей можно прививать с трех месяцев, а собак и кошек с шести. Прививку ставят двукратно с интервалом 21 сутки, ревакцинируют через шесть месяцев два раза в год.

Стоимость одной дозы вакцины составляет 377 рублей.