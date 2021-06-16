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Происшествия В России
Иван Белозерцев в суде (2021) | Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Суд признал законным продление ареста Белозерцеву

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщает ТАСС.

В конце мая суд продлил бывшему главе региона срок содержания под стражей до 20 августа. Тем же решением суд отказал в освобождении Белозерцева под домашний арест, о чем просила защита.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.

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Теги: иван белозерцев, взятка, арест



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