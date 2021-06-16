Лицом к лицу: Путин и Байден начали первые очные переговоры

Владимир Путин и Джо Байден начали первый этап российско-американских переговоров в Женеве. На протокольной части в начале встречи президент России поблагодарил коллегу за инициативу встречи, а Байден ответил, что встреча лицом к лицу полезна.

Байден всего пару месяцев назад заявлял в интервью, что считает Путина убийцей, а президент России в ответ вспомнил детскую присказку "кто как обзывается, тот сам так называется", а теперь главы государств довольно миролюбиво пожали друг другу руки несколько раз, начали шутить по поводу назойливых журналистов, которые лезли в окна и двери комнаты для переговоров, будто это и есть самая большая проблема в отношениях двух стран.

Напомним, регламент сегодняшнего саммита Байдена и Путина на женевской вилле Лагранж не предполагает подписания каких-либо документов, переговоров тет-а-тет и даже совместной пресс-конференции. Впрочем, члены делегаций намекали, что президенты сами могут внести коррективы в этот план. После переговоров в узком кругу – с участием только переводчиков и глав внешнеполитических ведомств, ожидается расширенная часть, в которой примут участие представители военных кругов.