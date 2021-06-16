16 Июня 2021
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Происшествия В бывшем СССР
МВД, Абхазия, милиция (2017) | Фото: Sputnik-abkhazia.ru

В Абхазии автомобиль с российскими туристами улетел в овраг

В Абхазии автомобиль с российскими туристами упал в овраг, сообщает МЧС республики.

ДТП произошло 15 июня в Гагре. Kia Rio, которым управляла гражданка РФ, при выезде из тоннеля улетел в овраг.

Госпитализация потребовалась двум пассажирам из шести, их доставили в Гагрскую больницу.

Напомним, 15 июня в Абхазии произошел еще один инцидент, в ходе которой получили ранения туристы из России. Житель села Лыхны Гудаутского района поссорился с российскими туристами. Он выстрелил в них несколько раз из пистолета, в результате один получил три огнестрельных ранения, а второй - шесть.

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Теги: абхазия, дтп, тоннель



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