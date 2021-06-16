16 Июня 2021
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Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Законодательное Собрание Свердловской области

Глава Среднего Урала без маски призвал победить коронавирус

С губернатором Свердловской области произошел конфуз. Сегодня в стенах заксобрания Евгений Куйвашев призывал депутатов регионального парламента настоятельно прививаться. Но делал это без защитной маски. На это обратило внимание наше издание.

"А давайте мы с вами возьмем и победим коронавирус", - говорил глава региона, сняв маску.

Затем и вовсе предложил установить пункт по вакцинации прямо в заксобрании.

Евгений Куйвашев(2021)|Фото: Законодательное Собрание Свердловской области

А вчера во время объезда Екатеринбурга вместе с мэром города Алексеем Орловым глава региона также пренебрегал средствами индивидуальной защиты, но при этом пугал граждан новыми ограничительными мерами из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации.

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов на осмотре объектов благоустройства Екатеринбурга(2021)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Известно, что Куйвашев поставил две вакцины от COVID-19. И как-то раз он даже признавался, что из-за этого чувствует себя "бессмертным". Однако глава региона, вероятно, не учитывает, что даже при вакцинации человек может быть носителем вируса, более того, в России регистрируются случаи заражения коронавирусом и привитых людей.

В департаменте информационной политики губернатора парировали, что перед началом своего полуторачасового отчета перед свердловскими депутатами губернатор носил маску.

"Действующие ограничения, установленные в Свердловской области, не предполагают нахождения в масках на открытых площадках. Во время обхода глава региона находился на улице. В законодательном собрании губернатор находился в медицинской маске, сняв ее на время выступления. Что подтверждают фотографии, сделанные во время мероприятия", - ответили корреспонденту Накануне.RU в ведомстве.

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Теги: губернатор, Евгений Куйвашев, коронавирус



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