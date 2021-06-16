16 Июня 2021
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Экономика В России
Нефть (2020) | Фото: Накануне.RU

Арбитраж согласился с доначислением "Роснефти" пошлин и пеней почти на 6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы согласился с решением Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) о доначислении "Роснефти" дополнительных пошлин и пеней на сумму около 5,8 млрд руб. Нефтяная компания пыталась оспорить взыскания через суд, но потерпела поражение.

В ходе камеральной таможенной проверки весной 2020 года ЦЭТ выяснила, что "Роснефть" воспользовалась льготой НДД (налога на добавленный доход) при декларировании в 2019 году около 1,2 млн тонн нефти. В таможне посчитали, что эта льгота применена неправомерно, отмечает Telegram-канал "Газ-батюшка".

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Теги: роснефть, пошлина, пени, арбитражный суд, таможня



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