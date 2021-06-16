Госдума приняла закон, обязывающий интернет-гигантов открыть офисы в России

Иностранные интернет-компании, ресурсы которых в России посещают более 500 тысяч человек в сутки, должны будут открыть в России свое представительство или зарегистрировать юрлицо. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Положение вступит в силу с начала 2022 года. Компании должны завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить счетчик для определения количества пользователей и разместить на ресурсе форму для обращений граждан и организаций.

Причиной для принятия мер послужило то, что иностранные интернет-компании не соблюдают российское законодательство и фактически не признают российскую юрисдикцию на территории России, работая по иностранным законам.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ввести требования к зарубежным интернет-компаниям, работающим в России.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который является одним из соавторов закона, отмечает, что это мировая практика: государства вынуждают корпорации открывать свои представительства, чтобы с ними можно было работать по законам своей страны, а не жаловаться в заграничные офисы, что ни к чему не приводит.