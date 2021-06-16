Тюменские следователи начали проверку из-за найденных бесхозных детских вещей на берегу озера

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за детских вещей, найденных на берегу озера Кривое, расположенного рядом с деревней Решетниково, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Фотографию вещей накануне разместил подписчик группы "ЧС Тюмень".

"Мысли о плохом. Говорят водолазы были, тело не нашли. Нашлась бы потеряшка", - поделился опасениями автор фото, опубликовавший запись на условиях анонимности. Следователи не исключают, что вещи могли просто забыть.

"На месте работает следственно-оперативная группа: следователи–криминалисты СКР, сотрудники полиции, а также представители других ведомств. Детская одежда, принадлежит, предположительно, девочке - шорты темного цвета с розовыми полосками по бокам, светло-розовые шлепанцы, светло-желтого цвета футболка с изображением танцующей балерины, а также рюкзак розового цвета", - говорится в сообщении СКР.

Правоохранители сообщают, что в настоящее время заявлений о без вести пропавшей несовершеннолетней не поступало. Поисковые и проверочные мероприятия продолжаются.