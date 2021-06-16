Тюменские следователи начали проверку из-за найденных бесхозных детских вещей на берегу озера

16 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
детские вещи, забытые вещи (2021) | Фото: vk.com/incident_tmn

Тюменские следователи начали проверку из-за найденных бесхозных детских вещей на берегу озера

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за детских вещей, найденных на берегу озера Кривое, расположенного рядом с деревней Решетниково, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Фотографию вещей накануне разместил подписчик группы "ЧС Тюмень".

"Мысли о плохом. Говорят водолазы были, тело не нашли. Нашлась бы потеряшка", - поделился опасениями автор фото, опубликовавший запись на условиях анонимности. Следователи не исключают, что вещи могли просто забыть.

"На месте работает следственно-оперативная группа: следователи–криминалисты СКР, сотрудники полиции, а также представители других ведомств. Детская одежда, принадлежит, предположительно, девочке - шорты темного цвета с розовыми полосками по бокам, светло-розовые шлепанцы, светло-желтого цвета футболка с изображением танцующей балерины, а также рюкзак розового цвета", - говорится в сообщении СКР.

детские вещи, забытые вещи(2021)|Фото: vk.com/incident_tmn

Правоохранители сообщают, что в настоящее время заявлений о без вести пропавшей несовершеннолетней не поступало. Поисковые и проверочные мероприятия продолжаются.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: детские вещи, забытые вещи, доследственная проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети