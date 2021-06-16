Власти ДНР готовы предоставить следствию доступ к месту крушения рейса MH17

Власти ДНР готовы предоставить доступ к месту крушения самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшего в июле 2014 года. Также руководство самопровозглашенной республики может предоставить необходимую для расследования информацию, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Мы продолжаем быть максимально открыты и готовы предоставить информацию, готовы предоставить доступ к месту трагедии. Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и максимально объективно", - цитирует Пушилина РИА Новости.

Сейчас суд в Нидерландах рассматривает дело о причинах крушения рейса MH17 над Донецком. Основная версия, которую представило обвинение – самолет был подбит из ЗРК с территории ДНР, причем доказательств того, что комплекс был доставлен в Донбасс с территории России, так и не было представлено.