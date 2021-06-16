16 Июня 2021
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Манеж Спартак, реконструкция, проект (2021) | Фото: gorodperm.ru

В Перми подрядчик приступил к реконструкции манежа "Спартак"

В Перми началась реконструкция манежа "Спартак". Работы ведет "Строительно-монтажный трест №6", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Подрядчик занимается сейчас вскрытием полов, стен, потолков для того, чтобы определить фактический состав демонтажных работ, определяет объемы, технологическую последовательность выполнения строительно-монтажных работ, последовательность разборки конструкций, а также разборки, переноса инженерных сетей.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

Манеж Спартак, реконструкция, проект(2021)|Фото: gorodperm.ru

Позже бывший глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак".

Стоимость контракта, напомним, составила 485 млн руб. Подрядчик должен заменить инженерную инфраструктуру, отремонтировать фасад внутренние помещения, а также выполнить благоустройство территории. Все работы должны вестись в соответствии с проектом, который разработал "ПрофПроект".

После проведения реконструкции в обновленном манеже "Спартак" появятся беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, дорожки для спринтерского бега на 60 метров, будет обустроен сектор для толкания ядра, для прыжков в длину и в высоту, трибуны, судейская, комментаторская кабины, тренажёрный зал с раздевалками, а также медико-диагностический центр.

Кроме того, предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный. После реконструкции в манеже смогут заниматься не только легкоатлеты, но и бадминтонисты, единоборцы и другие спортсмены. В общей сложности, манеж сможет принимать до 700 человек в день. Сама реконструкция займет не менее двух лет.

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Теги: Манеж Спартак, реконструкция, проект



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