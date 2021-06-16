16 Июня 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

Жест отчаяния: сотрудники госпиталя Тетюхина попросили Путина спасти клинику

Руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина направило президенту Владимиру Путину обращение с просьбой спасти госпиталь от уничтожения. Как гласит текст документа, оказавшегося в распоряжении Накануне.RU, представители нижнетагильского госпиталя просят помочь им с государственными заказами.

"Коллектив медицинского центра (512 сотрудников) и тысячи остронуждающихся в медицинской помощи при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата жителей страны обращаются лично к вам с огромной просьбой решить вопрос с государственным заданием для УКЛРЦ на 2021 год", - говорится в документе.

Отметим, что решением минздрава Свердловской области финансирование оказания в госпитале медицинской помощи за счет средств регионального бюджета было прекращено с 2019 года под предлогом якобы изменившегося федерального законодательства.

Недавно "Корпорация развития Среднего Урала", учредителем которой является правительство Свердловской области, подала иск в суд в адрес госпиталя на 1,4 млрд руб. Истец пытается взыскать средства, которые, как он утверждает, были выданы госпиталю со стороны КРСУ в качестве госзайма на строительство, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства.

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Теги: Госпиталь Тетюхина, Владимир Путин



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