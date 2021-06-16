Об обязательной вакцинации от COVID-19 речи по-прежнему не идет, - Песков

В Кремле заявили, что ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса речи не идет. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли сделать обязательной вакцинацию по всей стране на фоне приказов в Москве и Подмосковье о вакцинации сотрудников ряда предприятий.

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - заявил РИА Новости Песков.

Напомним, главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Руководители организаций должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Вакцинироваться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.

Московская область также вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.