В центре Екатеринбурга отреставрировали историческое здание, где располагается УФСБ по ЦВО

В Екатеринбурге завершилась реставрация исторического здания "Дом купца А.В. Бородина, архитектора М.Л. Реутова" на проспекте Ленина, 17А, в котором сейчас располагаются военные контрразведчики. В стенах Управления ФСБ России по ЦВО прошла торжественная церемония по открытию памятной доски в честь уникальной реставрации объекта культурного наследия регионального значения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание было построено в 1881 году. Дом Бородина стоит в ряду екатеринбургских доходных домов конца XIX столетия, построенных в так называемом "кирпичном" стиле, с использованием в декоре эклектичных "барочных" форм. После революции и национализации усадьба перешла в ведение Горкомхоза. В главном доме усадьбы разместились общежитие областной милиции, приемная врача. С 1938 года здание занимало управление НКВД. За годы советской власти конфигурация территории бывшей усадьбы практически не изменилась. Были снесены все деревянные надворные строения, деревянный флигель с мезонином, стоявший по красной линии улицы, здание каменной конюшни. Одноэтажное каменное здание "прачечной", отдельно стоявшее на границе хозяйственного двора и сада, было надстроено до двух этажей и переходом соединено с главным домом усадьбы. В северной части двора возведено современное здание хозяйственного назначения.

Разработка научно-проектной документации по реставрации началась в январе 2020 года. В августе этого же года приступили к работе. Удалось найти архивные фотоматериалы, снимки, чертежи, документы, которые раскрыли подлинный образ здания. Найденные материалы специалисты изучали буквально "под микроскопом", чтобы понять, как выглядели те или иные части здания XIX века. Самым важным было не ошибиться в воссоздании исторически достоверного образа.

Из-за того, что фасад здания был сильно разрушен, пришлось воссоздать практически 90% кирпичной кладки. Более 50 тысяч кирпичей того времени были привезены со всей территории Свердловской области. Также специалисты подчеркивают уникальность воссозданных кованых оград, не имеющих аналогов в архитектуре города. Главной целью было сохранение исторической подлинности объекта. В результате здание стало доминантной точкой в архитектурном ансамбле центра Екатеринбурга.

Проект был реализован при непосредственном участии руководства и личного состава Управления ФСБ России по Центральному военному округу и командования Центрального военного округа Министерства обороны РФ.

В церемонии открытия приняли участие: глава города Екатеринбурга Алексей Орлов, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев, руководитель ВСУ СК РФ по ЦВО генерал-лейтенант юстиции Радик Гараев, начальник УФСБ России по Центральному военному округу генерал-майор Виктор Павленко, а также личный состав УФСБ России по ЦВО.

"Уверен, мы сделали бесценный подарок для жителей города Екатеринбурга. Сегодня перед ними во всём великолепии – один из старейших исторических памятников Свердловской области", – отметил глава уральской столицы Алексей Орлов.