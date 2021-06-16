В центре Екатеринбурга отреставрировали историческое здание, где располагается УФСБ по ЦВО

16 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Реставрация исторического здания &quot;Дом купца А.В. Бородина&quot; (2021) | Фото: пресс-служба УФСБ по ЦВО

В центре Екатеринбурга отреставрировали историческое здание, где располагается УФСБ по ЦВО

В Екатеринбурге завершилась реставрация исторического здания "Дом купца А.В. Бородина, архитектора М.Л. Реутова" на проспекте Ленина, 17А, в котором сейчас располагаются военные контрразведчики. В стенах Управления ФСБ России по ЦВО прошла торжественная церемония по открытию памятной доски в честь уникальной реставрации объекта культурного наследия регионального значения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание было построено в 1881 году. Дом Бородина стоит в ряду екатеринбургских доходных домов конца XIX столетия, построенных в так называемом "кирпичном" стиле, с использованием в декоре эклектичных "барочных" форм. После революции и национализации усадьба перешла в ведение Горкомхоза. В главном доме усадьбы разместились общежитие областной милиции, приемная врача. С 1938 года здание занимало управление НКВД. За годы советской власти конфигурация территории бывшей усадьбы практически не изменилась. Были снесены все деревянные надворные строения, деревянный флигель с мезонином, стоявший по красной линии улицы, здание каменной конюшни. Одноэтажное каменное здание "прачечной", отдельно стоявшее на границе хозяйственного двора и сада, было надстроено до двух этажей и переходом соединено с главным домом усадьбы. В северной части двора возведено современное здание хозяйственного назначения.

Реставрация исторического здания "Дом купца А.В. Бородина"(2021)|Фото: пресс-служба УФСБ по ЦВО

Реставрация исторического здания "Дом купца А.В. Бородина"(2021)|Фото: пресс-служба УФСБ по ЦВО

Разработка научно-проектной документации по реставрации началась в январе 2020 года. В августе этого же года приступили к работе. Удалось найти архивные фотоматериалы, снимки, чертежи, документы, которые раскрыли подлинный образ здания. Найденные материалы специалисты изучали буквально "под микроскопом", чтобы понять, как выглядели те или иные части здания XIX века. Самым важным было не ошибиться в воссоздании исторически достоверного образа.

Из-за того, что фасад здания был сильно разрушен, пришлось воссоздать практически 90% кирпичной кладки. Более 50 тысяч кирпичей того времени были привезены со всей территории Свердловской области. Также специалисты подчеркивают уникальность воссозданных кованых оград, не имеющих аналогов в архитектуре города. Главной целью было сохранение исторической подлинности объекта. В результате здание стало доминантной точкой в архитектурном ансамбле центра Екатеринбурга.

Реставрация исторического здания "Дом купца А.В. Бородина"(2021)|Фото: пресс-служба УФСБ по ЦВО

Реставрация исторического здания "Дом купца А.В. Бородина"(2021)|Фото: пресс-служба УФСБ по ЦВО

Проект был реализован при непосредственном участии руководства и личного состава Управления ФСБ России по Центральному военному округу и командования Центрального военного округа Министерства обороны РФ.

В церемонии открытия приняли участие: глава города Екатеринбурга Алексей Орлов, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев, руководитель ВСУ СК РФ по ЦВО генерал-лейтенант юстиции Радик Гараев, начальник УФСБ России по Центральному военному округу генерал-майор Виктор Павленко, а также личный состав УФСБ России по ЦВО.

"Уверен, мы сделали бесценный подарок для жителей города Екатеринбурга. Сегодня перед ними во всём великолепии – один из старейших исторических памятников Свердловской области", – отметил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Алексей Орлов у исторического здания "Дом купца А.В. Бородина"(2021)|Фото: пресс-служба УФСБ по ЦВО

Алексей Орлов у исторического здания "Дом купца А.В. Бородина"(2021)|Фото: пресс-служба УФСБ по ЦВО

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Дом купца Бородина, управление ФСБ по ЦВО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети