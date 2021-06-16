Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, на которых настаивали профсоюзы

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в десятый раздел Трудового кодекса РФ, на которых настаивали профсоюзные активисты, передает корреспондент Накануне.RU.

"После принятия законопроекта в первом чтении комитетом была создана рабочая группа, куда вошли представители правительства, профсоюзов, работодателей и науки. В результате не простой дискуссии, нам удалось прийти к консенсусу и это на заседании комитета при принятии законопроекта во втором чтении подтвердили представители всех сторон социального партнерства", - на заседании заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Напомним, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в десятый раздел Трудового кодекса, на основании которых можно будет лишить работников дополнительных гарантий и компенсаций, положенных за "вредность". Новая трактовка безопасных условий труда подразумевает не совокупность опасных и вредных факторов на производстве, а наличие качественных средств индивидуальной защиты. В Горно-металлургическом профсоюзе России считают, что нововведения негативно отразятся на охране и оплате труда. Молодые металлурги и горняки записали ролик, в котором призвали не вносить изменения в определение безопасных условий труда. Рабочий из Челябинска Вадим Качкайкин передал депутатам Госдумы порядка 500 писем от работников промышленных предприятий с просьбой скорректировать законопроект.

В результате 9 июня на заседании профильного комитета депутаты одобрили поправки в законопроект, которые позволят, как и сейчас, не учитывать при оценке вредности и опасности рабочего места предоставленные работнику средства индивидуальной защиты.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен 17 июня.