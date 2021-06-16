"Скопинскому маньяку" запретили общаться со СМИ

Рязанский областной суд дополнительно запретил "скопинскому маньяку" Виктору Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, сообщает РИА Новости.

Напомним, после освобождения из колонии Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, находиться вне дома ночью (за исключением работы), выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции.

Однако после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, МВД поставила вопрос об ужесточении надзора.

В апреле Скопинский районный суд частично удовлетворил иск полиции в отношении "скопинского маньяка". Мохова обязали являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза в месяц вместо установленных двух. Общение с журналистами и пользование сетью ему не ограничили. Это решение обжаловала как полиция, так и прокуратура.

В марте Следственный комитет сообщил о намерении провести проверку по следам интервью, которое Виктор Мохов дал телеведущей Ксении Собчак после выхода из тюрьмы. Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта он вышел на свободу после 17 лет заключения.