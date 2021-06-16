16 Июня 2021
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Общество За рубежом
Словения, флаг (2016) | Фото:uploads.publishwall.si/

Словения второй раз объявила о победе над коронавирусом

Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар заявил, что эпидемия коронавируса в стране завершилась.
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Он назвал ключевой мерой вакцинацию. При этом в Словении полностью вакцинировано лишь 26% населения, еще 11% - одной дозой. То есть никаких 60% нет и близко. Это свидетельствует в пользу того, что циклы заболеваемости развиваются по своим законам независимо от доли вакцинированного населения.

Население страны составляет лишь 2 млн человек. Всего за полтора года было выявлено 256 тыс. случаев вируса, умерли 4,4 тыс. человек. Интересно, что до сентября в Словении почти не было случаев коронавируса. Рост начался только осенью. Пик был достигнут в декабре, после чего начался спад. Однако и сегодня в день получают более 100 положительных тестов, и это гораздо больше, чем было весной и летом прошлого года.

Любопытно, что в мае прошлого года Словения официально уже объявляла о завершении эпидемии коронавируса. Но сезонный характер заболеваемости осенью может привести к "новой волне" в условиях уже большинства вакцинированных.

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Теги: коронавирус, Словения



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