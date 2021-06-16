16 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В Железнодорожном районе Екатеринбурга сменился глава

Руководитель Уральского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта Виталий Першин стал новым главной Железнодорожного района Екатеринбурга. Об этом сообщается на официально сайте районной администрации. На свой последней должности Першин продержался семь лет и потому имеет большой опыт управленческой работы.

"Железнодорожный район – родной для меня. Здесь я вырос, учился и начал работать. Уверен, что коллектив Администрации Железнодорожного района – команда профессионалов, и мы вместе справимся со всеми поставленными перед нами задачами", – сказал Виталий Першин.

За нового главу поручился и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который среди отличительных черт Першина отметил отличное знание района и его проблемных зон, требовательность к себе и подчиненным, а также душевность и внимательность к каждому из своих сотрудников.

"Уверен, что новый руководитель вместе с коллективом будет работать на благо жителей района. Желаю вам всем удачи и успехов в работе", – сказал Алексей Орлов, обращаясь к сотрудникам районной администрации.

Напомним, что бывший глава Железнодорожного района Андрей Курочкин ушел со своей должности в январе по собственному желанию. Иные причины не называются, однако ряд СМИ утверждает, что на уход Курочкина могли повлиять обвинения в некачественной уборке территории от снега.

Виталий Першин родился в 1968 г. в Барнауле. Имеет два высших образования: инженерно-техническое и управленческое. Начинал карьеру в бизнесе, с 2012 г. пришел на государственную службу, став первым заместителем главы городского округа Заречный. С 2014 г. заместитель руководителя, а с 2015 г. – руководитель Уральского территориального управления федерального агентства железнодорожного транспорта. Автор десятка научных работ о государственно-частном партнерстве.

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Теги: Железнодорожный район, Екатеринбург, Глава, Першин



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