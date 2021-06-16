Стало известно, в каких возрастах произошел наибольший рост смертности россиян

Согласно обнародованным данным, наибольший рост смертности у российских мужчин и женщин в 2020 году произошел в разных возрастах.

Напомним, число смертей за год увеличилось на 18%. Но по возрастам рост произошел очень неравномерно. Так, у мужчин наибольший рост пришелся на возраст 80-84 года (26%), 70-74 года (25%) и старше 85 лет (24%). У женщин наибольший рост пришелся на 70-74 года (25%), 65-69 (24%) и 60-64 года (22%). Эти показатели не зависят от численности людей в соответствующих возрастах.

То есть у женщин смертность выросла сильнее всего в более молодых возрастах, чем у мужчин. Отчасти это можно объяснить тем, что у мужчин и так смертность более высокая, то есть имеет место эффект более низкой базы.

Важно, что у мужчин до 25 лет и у женщин до 30 лет смертность вообще не выросла, а среди детей обоих полов до 5 лет даже снизилась. То есть коронавирус вообще никак не сказался на смертности среди молодежи . Рост смертности зафиксирован только после 25-30 лет. До 40 лет он составил 5-8%. В этом возрасте умирают 2-5 мужчин из 1000 и 1-3 женщин из 1000.

В возрасте 40-60 лет у мужчин рост смертности составил чуть более 10%, а вот у женщин - 15-20%. Эффект низкой базы виден и здесь. Например, за год в этом диапазоне возрастов умерли от 3 до 8 женщин из 1000, но от 8 до 20 мужчин. Такое различие в смертности, особенно в трудоспособном возрасте, является главной причиной того, что женщины в России живут на 10 лет дольше мужчин и женщин на 10 млн больше. Мужчины просто намного чаще умирают: к примеру, в возрасте 70-74 года 65 из 1000, а женщин - 30 из 1000.

Рост смертности привел к тому, что в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни сократилась с 73 лет до 71 года.

Напомним, в ЕС общая смертность в 2020 году выросла на 14%, то есть чуть меньше, чем в России.