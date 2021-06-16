Андрей Трубецкой вручил жителям Барсово ключи от долгожданных квартир

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил жителям Барсово ключи от новых квартир в многоквартирном жилом доме по ул. Центральной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы района.

Вручение ключей состоялось в День России. Также в этот день барсовчане отпраздновали 50-летие поселка. Глава района Андрей Трубецкой отметил, что проблема с аварийным жильем в муниципалитете вызревала давно и выразил надежду, что ее удастся решить в ближайшее время.

"Новоселов поздравляю с новосельем. Извините, что так долго ждали. Барсовчан поздравляю с днем рождения поселка, ну а всех нас с Днем России. Проблема большая - в поселке 82 аварийных дома. Работы - непочатый край. Конечно, приятно, что так совпало, что ко дню поселения вручили ключи. Будем и дальше застраивать эту территорию такими же современными домами. Хотелось бы в течение ближайших трех-четырех лет решить эту проблему. Надо быстрее и больше строить", - сказал Андрей Трубецкой. По словам главы Сургутского района, поселение остро нуждается в дополнительных жилых площадях.

Квартиры, которые приобретают в Сургутском районе для расселения аварийного жилищного фонда, должны быть готовы к немедленной эксплуатации, подчеркнула директор управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Юлия Янкова. Она отметила, что при объявлении аукциона составляются требования по санитарно-эпидемиологическим правилам.

"В частности квартира должна быть оборудована сантехническими приборами, должны стоять счетчики, должна быть внутренняя отделка: половое покрытие, покрытие стен, пластиковые окна, межкомнатные перегородки и двери. Граждане должны в счастье и радости зайти и начать жить не думая про ремонт", - заявила она.

В доме - семь этажей, построен он был по современным технологиям, меньше чем за год. Квартиры полностью готовы к заселению. Здесь выполнен социальный ремонт, установлены электрические радиаторы. 68 жилых помещений из 153 квартир было выкуплено в этом доме для участников программы переселения из аварийного жилья.

"Мы очень довольны с мужем новой квартирой. Она - светлая и просторная. Нам очень нравится жить именно здесь в поселке, поэтому будем быстрее переезжать. Недели через две, думаю, заедем", - высказалась жительница нового дома Светлана Курбанова.

Всего с 2018 года в Барсово приобретено 149 квартир, что позволило улучшить жилищные условия 430 участникам программы расселения.

Отметим, что от Сургутского района направлена на этот год заявка в 2,5 млрд руб., которая необходима для выкупа квартир очередникам аварийного жилья.

"На начало года мы всегда получаем порядка 150 млн рублей окружного финансирования, 300 млн закладываем из муниципального бюджета. То есть около 500 млн рублей мы имеем на начало года. Соответственно остальные транши - в четвертом квартале. Та работа, которую мы проводим с тем, чтобы у нас в четвертом квартале появились новые многоквартирные дома, которые можно купить, очень важна. Ведь здесь же главное не столько желание, но еще и наличие жилья, которое мы можем выкупить в рамках переселения. Поэтому делаем все возможное для формирования последующих участков, на которых построят новое жилье",- пояснила заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова.