16 Июня 2021
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Тополиный пух (2021) | Фото: Накануне.RU

В ЦПКиО Екатеринбурга не будут вырубать тополя из-за пожароопасной ситуации

В парке культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге не собираются вырубать тополя, пух которых привел к двум недавним пожарам. Об этом заявил директор ЦПКиО Павел Зубакин. Главной причиной руководство называет закон, который защищает леса на земле со статусом особо-охраняемой природной территории.

"У нас нет идеи избавиться от тополей. Мы в связи с пожароопасной ситуацией применяем все профилактические меры, используем проливку тропинок. Конечно, наш лесной массив достаточно большой – 80 га, мы не всегда успеваем проливать постоянно, пух постоянно высыхает. Мы находимся в режиме постоянного контроля локальных возгораний, оперативно работаем со службой МЧС и надеемся очень на дождь. Сотрудники парка всегда следят за погодой и принимают все соответствующие меры. В этом году два месяца постоянной жары привели к сухостою, поэтому очень ждем дождей", - рассказал Зубакин.

Тополиный пух(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что после того, как вечером 7 июня в парке им. Маяковского произошло возгорание, руководство ЦПКиО решило усилить охрану и постоянное патрулирование территории. Несмотря на это, жаркая погода привела к повторному возгоранию в парке 14 июня - и снова горел пух и трава.

В это время главе Екатеринбурга Алексею Орлову готовят предложение о замене тополя в городе на другие породы деревьев. C инициативой выступили члены фракции "Единая Россия" на заседании городской думы. Предложение озвучила руководитель партии Ирина Овчинникова, которая отметила связь тополиного пуха и повышения пожароопасности в городе.

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Теги: Зубакин, ЦПКиО, тополиный пух, вырубка деревьев, пожар



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