16 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области мужчину будут судить за поджог автомобиля участкового из мести

Жителя Челябинской области будут судить за поджог машины участкового из мести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый ночью 7 мая облил бензином автомобиль участкового, который был припаркован во дворе дома, и поджег его. Машина была полностью уничтожена огнем. Ущерб составил свыше 130 тыс. рублей. Частично был поврежден соседний автомобиль на 39 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал, частично возместил ущерб. Он рассказал, что поджег из мести за привлечение ранее к уголовной и административной ответственности.

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Теги: автомобиль, полицейский, поджог,



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