16 Июня 2021
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Общество Свердловская область
ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

Зубакин: ЦПКиО Екатеринбурга готов работать над новыми проектами с РЖД

ЦПКиО Екатеринбурга не собирается конфликтовать с РЖД за территорию. Об этом сегодня журналистам рассказал директор парка культуры и отдыха им. Маяковского Павел Зубакин.

Напомним, что железные дороги договорились с мэрией о переводе части территории парка в категорию ЦС-2, подразумевающую землю под объектов высшего образования. Но несмотря на то, что решение городской администрации еще не окончательное, а финальная точка должна будет поставлена только на следующей неделе, новый глава ЦПКиО выразил благосклонность к проектам РЖД, назвав их "добрыми соседями".

"Я считаю, что РЖД это уникальная организация, которая очень часто создает инфраструктуру, о которой многие даже не знают. И те вещи, которые делает РЖД, мы поддерживаем, потому что, во-первых, это наши добрые соседи и на самом деле это их земля. Во-вторых, их подход нам кажется современным: они формируют инфраструктуру для детей. Я надеюсь, что те спорные вещи, которые связаны со строительством объектов общежития будут максимально учтены с концепцией развития парка. Мы находимся в диалоге. Но вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что это наш добрый сосед и то, что он делает нам нравится. Мы это поддерживаем и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - рассказал Зубакин.

При этом он отметил, что реализация проекта РЖД не затронет особо-охраняемую природную территорию. Руководитель парка убежден, что в будущем будет производиться стыковка проектов. В ее рамках руководители проектов обсудят все "узкие места", которые могут появиться в связи с развитием зоны детской железной дороги в ЦПКиО.

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Теги: ЦПКиО, РЖД, Зубакин



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